Газпром отказался увеличить транзит газа через Украину

Грузоотправители не заинтересовались предложенными "Оператором ГТС Украины" дополнительными мощностями по прокачке газа на июнь, сообщает Интерфакс.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 17 мая - всего 124 млн куб. м в сутки.

Во вторник на месячный аукцион ОГТСУ выставил дополнительно 63,7 млн куб. м в сутки. Заявок на эти мощности подано не было. Аналогичный исход был и на крупном дополнительном аукционе месячной давности.

"Газпром" в настоящее время прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Если бы "Газпром" принял предложение об использовании дополнительных транзитных мощностей, это бы означало возврат к объемам транспортировки через Украину 2019 года (до нового контракта на транзит и выплат "Нафтогазу" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража).