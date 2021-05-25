"Неадекватные обвинения", – Песков об участии России в белорусском инциденте
В Кремле назвали "неадекватными" обвинения в адрес России в причастности к инциденту с рейсом Ryanair в Минске, сообщает РИА Новости.
Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление британского министра иностранных дел Доминика Рааба, который усомнился в том, что инцидент мог произойти без
"как минимум молчаливого согласия Москвы".
"Одержимость вот такая русофобская и навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования", – сказал на это Песков.
Он добавил, что Москва не соглашается с подобными обвинениями, но терпеливо наблюдает.
"Но понимаем, что это тот случай, когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить. Действительно, здесь фобии и одержимость, наверное, уже начинают брать свое и начинают не давать возможности авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию", – считает представитель Кремля.