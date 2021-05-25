Медики рассказали, кому не желательно есть молодой картофель

В магазинах на прилавках появилась молодая картошка — любимое блюдо не только детей, но и взрослых. Однако стоит помнить, что некоторым людям лучше отказаться от этого вкусности, сообщает Комментарии.

Картофель богат на отдельные микроэлементы, особенно витамин С: съеденная с кожурой одна средняя клубень весом в 150 г обеспечивает около половины суточной потребности в витамине С для взрослых (100 мг). Кроме того, картофель является хорошим источником витаминов В1, В3, В6 и минералов, таких как железо, калий, фосфор и магний, а еще содержит фолат, пантотеновую кислоту и рибофлавин.

Не рекомендуется злоупотреблять картофелем больным с серьезными формами диабета, а также маленьким детям, беременным и кормящим грудью. Врачи говорят, что вред от избытка нитратов в молодом плоде перевесит все его преимущества. В картофеле больше всего нитратов содержится в кожуре. Но поскольку и полезные вещества этих корнеплодов сосредоточены близко к ней, то соскребать ее надо как можно бережнее. Сократить количество вредных веществ в клубнях молодого картофеля примерно на 20-25% можно, если перед этим вымочить ее в воде (пол часа будет достаточно).