В Виннице водитель автомобиля сбила подростка на тротуаре

В Виннице 43-летняя водитель автомобиля сбила несовершеннолетнего на тротуаре.

Об этом сообщает Telegram-канал Вартові Еспресо.

43-летняя женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила ребенка. Подросток получил серьезные травмы. Местные издания пишут, что парню провели пятичасовую операцию, он сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

У мальчика во время ДТП произошел ушиб плеча, ноги, перелом черепа. Сестра пострадавшего говорит, что у него проломился череп.

По факту дела открыто уголовное производство. За такое правонарушение предусмотрено наказание - до 8 лет лишения свободы.