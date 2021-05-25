Hyundai раскрыл характеристики новых электромобилей

Оба электромобиля получат запас хода около 500 км и выйдут на рынок с разницей в два года, сообщает Автоцентр.

В начале 2021 года Hyundai презентовал инновационный электрический кроссовер Ioniq 5, который произвел настоящий фурор на рынке и за короткое время собрал огромное количество предзаказов. Параллельно с дебютом новинки компания анонсировала выход еще двух моделей – седана Ioniq 6 и внедорожника Ioniq 7.

Информация об этих моделях до последнего времени держалась в секрете, впрочем, как и дата их выхода на рынок. Однако производитель частично раскрыл характеристики электромобилей. Сделано это было в рамках брифинга, посвященного выходу американской версии Ioniq 5. Руководство компании заявило, что первым из двух авто на конвейер встанет электроседан Ioniq 6. В продажу его намерены отправить в 2022 году, а в начале 2024-го к нему присоединится полноразмерный SUV.

Известно, что Ioniq 6 станет серийным продолжением концепт-кара Prophecy и будет базироваться на модульной платформе eGMP. По своим габаритам модель сопоставима с Sonata и призвана заменить на рынке оригинальный Хюндай Ионик. Премиальный седан будет поставляться в двух модификациях с разными силовыми установками. Первая – с одним электромотором мощностью 215 л.с., вторая – с двумя на 313 л.с. Запас хода в 483 км обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 73 кВтч.

Электрокроссовер Ioniq 7 по размерам будет перекликаться с Hyundai Palisade и получит трехрядную компоновку салона с конфигурацией на шесть или семь посадочных мест. Ему обещана силовая установка с двумя моторами (по одному на каждой оси) суммарной отдачей в 313 л.с. Батарея на 100 кВтч обеспечит пробег на одном заряде около 480 км. В компании возлагают большие надежды на эти новинки.