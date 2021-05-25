Вреднее, чем сахар: опасный ингредиент большинства сладких продуктов

Уже долгое время при производстве готовых продуктов вместо сахара используют глюкозно-фруктозный сироп. Если вы считаете, что его можно встретить только в составе кондитерских изделий, то вы ошибаетесь, сообщает Со вкусом.

Этот сироп есть даже в тех продуктах, в которые, казалось бы, и сахар необязательно добавлять. Куда входит этот ингредиент и почему он опасен для здоровья?

Вред глюкозно-фруктозного сиропа

На упаковках продуктов часто указано, что они не содержат сахар. Но это еще не значит, что в составе отсутствуют заменители. А это в некоторых случаях даже хуже. Многие производители отдают предпочтение глюкозно-фруктозному сиропу. Он намного слаще сахара, проще смешивается с продуктом и увеличивает срок его хранения.

Еще одним плюсом данного ингредиента является его дешевизна. Заменитель изготавливают из кукурузного крахмала, что позволяет сэкономить на производстве продуктов, в которых используют сироп.

Но это преимущества для производителя, а что насчет потребителей? В отличие от сахара его заменитель не повышает уровень инсулина в крови. Он также не влияет на выработку лептина, который, в свою очередь, регулирует энергетический обмен организма.

При пониженном инсулине организм избавляется от потребляемых калорий путем перевода их в жир. А без лептина у нас вовремя не возникает чувство насыщения, из-за чего довольно легко съесть больше, чем нужно. Как вы понимаете, ни к чему хорошему потребление такого продукта не приводит.

Куда добавляют глюкозно-фруктозный сироп

Этот популярный заменитель сахара можно встретить в сладких газированных напитках, соках и нектарах. Его применяют при производстве выпечки и десертов, добавляют в мороженое, йогурты, творожные десерты, а также различные соусы и кетчупы.

Помимо вышеуказанного названия, у сиропа есть множество других: «высокофруктозный зерновой сироп», «кукурузный сахар», «кукурузный сироп». Используют также аббревиатуры, образованные от вышеперечисленных терминов.

Чрезмерное потребление продуктов с этим ингредиентом может пагубно сказываться на здоровье человека. Учитывая то, насколько много продуктов сегодня содержат кукурузный сироп, среднестатистическому покупателю очень сложно подсчитать количество потребляемого им сахара. Поэтому так важно проверять состав товаров в магазине.