Польша хочет получить доступ к "черным ящикам" Ryanair

Заместитель министра иностранных дел Польши заявил, что страна считает нужным получить доступ к "черным ящикам" пассажирского самолета компании Ryanair, который следовал по рейсу Афины-Вильнюс, и был незаконно принудительно посажен в Беларуси. Об этом, со ссылкой на польский канал, сообщает InfoResist.

Министр подчеркнул, что важно узнать о том, каким именно образом капитана самолета вынудили посадить воздушное судно в минском аэропорту, когда он находился уже практически на границе с Литвой.

В польском МИДе считают, что необходимо выяснить, что же происходило на борту самолета, пока он был в воздухе, а также как проходило общение с белорусскими наземными службами.