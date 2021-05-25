В Нидерландах министра отстранили от работы из-за эмоционального выгорания

Министр экономики и климата Нидерландов Бас ван Ваут не может выполнять свои обязанности из-за эмоционального выгорания.

Об этом сообщают Буквы.

"Министр экономики и климата Бас ван Воут не может выполнять свои функции в течение как минимум трех месяцев из-за эмоционального выгорания. Кабинет желает ему скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его обязанности в это время будет выполнять министр иностранных дел Стеф Блок.

В то же время, министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Сигрид Кааг будет исполнять обязанности министра иностранных дел на тот же период.

Кроме того, из-за обилия обязанностей у министра экономики дополнительно решили назначить государственного секретаря, который будет отвечать за климатические и энергетические вопросы.