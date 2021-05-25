ГФС изъяла более миллиона литров нелегального топлива

Сотрудники Государственной фискальной службы изъяли более 1 млн литров нелегального топлива. Ориентировочная стоимость выявленных товаров составляет более 25 млн грн.

Как сообщила пресс-служба﻿ ГФС в Facebook, на территории Киевской области было обнаружено нефтебазу с неучтенным топливом.

Во время обысков было изъято 1,1 млн л горючего, которое хранили с целью дальнейшей реализации без соответствующей лицензии.