ГФС изъяла более миллиона литров нелегального топлива
Сотрудники Государственной фискальной службы изъяли более 1 млн литров нелегального топлива. Ориентировочная стоимость выявленных товаров составляет более 25 млн грн.
Как сообщила пресс-служба ГФС в Facebook, на территории Киевской области было обнаружено нефтебазу с неучтенным топливом.
Во время обысков было изъято 1,1 млн л горючего, которое хранили с целью дальнейшей реализации без соответствующей лицензии.
"К проведению обысков были привлечены работники управления контроля за подакцизными товарами ГФС в Киевской области, которые составили акт фактической проверки относительно должностных лиц вышеупомянутого СГД, являющееся собственником топлива, и которое при отсутствии разрешения совершало его незаконное хранение и возможную реализацию. За данное нарушение должностные лица предприятия будут оштрафованы на сумму 1,5 млн грн", – говорится в сообщении.