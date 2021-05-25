Самый полезный способ приготовления кофе выявили ученые

Норвежские ученые в течение 20 лет наблюдали за людьми, которые регулярно употребляли кофе, анализируя их состояние здоровья. Изучены были и заболевания, а также причины смерти участников эксперимента. Собрав полученные материалы, исследователи назвали наиболее полезный кофе, сообщает Профиль.

Специалисты в ходе исследования сравнили влияние кофе, приготовленного различными способами, на здоровье участников в период с 1985 по 2003 гг. В общей сложности было 508747 человек от 20 до 79 лет. Эксперты изучали как их кофейные привычки (какой кофе и насколько часто пьют), так и другие факторы: курение, вес, физическая активность, давление и уровень холестерина.

Результаты исследования были опубликованы в Европейском журнале профилактической кардиологии. Ученые выяснили, что кофе, который приготовлен методом однократного пролива горячей воды через находящийся на фильтре слой молотого кофе, является самым полезным. Проще говоря – фильтр-кофе.

Умеренное употребление такого напитка, отмечают эксперты, сокращает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом наиболее низкая смертность среди участников исследования зафиксирована у тех, кто выпивал от одной до четырех чашек фильтр-кофе в день.

Ученые заявили, что употребление фильтр-кофе уменьшало риск смерти на 15% от любых причин – по сравнению с людьми, которые кофе не употребляли совсем. Авторы исследования полагают, что положительные эффекты связаны с тем, что кофе богат антиоксидантами, в том числе полифенолами.

Нефильтрованный кофе, наоборот, признан исследователями наиболее опасным видом этого напитка. Отмечается, что кофейная гуща в этом случае на долгое время остается в горячей воде. В эту группу включены эспрессо и капучино, а также кофе по-турецки и френч-пресс.

В состав нефильтрованного кофе, объяснили ученые, входят вещества, повышающие уровень "плохого" холестерина. В их числе – дитерпены и кафестол. По информации исследователей, в одной чашке нефильтрованного кофе концентрация подобных веществ приблизительно в 30 раз выше, чем в фильтр-кофе.

К 2003 году, когда научная работа была завершена, умерли порядка 46,5 тыс. участников. От сердечно-сосудистых болезней – 12,6 человек, у 6202 участников случился инфаркт. По словам ученых, 59% участников предпочитали фильтр-кофе, а 20% – нефильтрованный.