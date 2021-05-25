В Запорожье сообщили о минировании нескольких крупных ТЦ

В Запорожье полиция ищет взрывчатку в ряде крупнейших городских супермаркетов и торговых центров после анонимного сообщения об их минировании, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области, 25 мая в 13.34 в полицию поступило сообщение от директора запорожского торгового центра "Citi Mall" о том, что тот получил анонимное электронное письмо о минировании ряда торговых центров Запорожья, среди которых "Citi Mall", ТЦ "Украина", ТЦ "Афина", сети "Varus".

Посетители торговых центров и супермаркетов эвакуированы.

На место прибыли следственно-оперативные группы, сотрудники взрывотехнической и кинологической службы Нацполиции.

Проводится осмотр торговых помещений.