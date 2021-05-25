На борту судна возле Панамы скончался капитан-украинец

На борту судна Century у берегов Панамы скоропостижно скончался 38-летний капитан - гражданин Украины, житель Одесской области, сообщает Корреспондент.

Капитан сухогруза скончался еще 20 мая. Все это время его тело находилось в опечатанной каюте.

"В Панаме – субтропики, сами понимаете, какой это климат и что происходит с телом в таких температурных условиях… Насколько я знаю, снять его с борта должны были только вчера, в понедельник", – рассказал морской юрист Николай Гольбин.

Официальные причины смерти капитана пока не известны. Их должны назвать после вскрытия, которое будет сделано в Панаме.

Часть экипажа считает смерть капитана весьма подозрительной, поскольку на судне была напряженная обстановка и время от времени вспыхивали конфликты. На борту работают моряки из Украины и Филиппин.

Сухогруз следовал из Шанхая в Панаму. У капитана закончился контракт и 24 мая он планировал вылетать на родину.