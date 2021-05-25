Псаки пожаловалась на слишком спортивного Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала президента США Джо Байдена слишком здоровым и спортивным. Она пожаловалась, что иногда не поспевает за 78-летним лидером, сообщает Лента.Ру.

Политик отметила, что у нее нет информации о "режиме частных тренировок" американского президента, но она неоднократно путешествовала с ним и сделала выводы о его отличной физической форме.

13 мая стало известно, что Байден обнародует информацию о состоянии своего здоровья после того, как пройдет обследование в 2021 году. Последний отчет о состоянии здоровья глава государства опубликовал в декабре 2019 года.

Отмечается, что Байден является самым старым президентом в истории США. В ходе предвыборной кампании он пообещал быть "полностью прозрачным с точки зрения здоровья". Таким образом, политик ответил на риторику своего соперника на выборах Дональда Трампа, который публично сомневался в остроте ума Байдена из-за его преклонного возраста.