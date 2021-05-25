Геращенко назвал один из самых безопасных регионов Украины

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что Житомирщина является одним из самых безопасных регионов Украины, сообщает Укринформ.

"На Житомирщине более безопасно, чем во многих других регионах Украины. Все 100% убийств на территории области, которых , к сожалению, было 14, раскрыты. Раскрывается 80% ограблений. Добросовестно несет свою работу патрульная полиция", - отметил Геращенко.

По его словам, безопасность на улицах городов и поселков Житомирщины - это вопрос не только работы полиции, а также государственной и местной власти.

Заместитель министра отметил, что по уровню безопасности граждане оценивают власть, а также этот показатель влияет на инвесторов, которые решают, стоит ли вкладывать деньги и строить производственные мощности на территории области.

"Пример, когда местная власть выделяет деньги на закупку транспортных средств для полицейских офицеров громады, означает, что городские власти Житомира понимают, что именно от качества работы полиции, от ее мобильности, от близости полицейских к гражданам зависит их безопасность", - добавил Геращенко.

Заместитель министра внутренних дел призвал руководителей громад области увеличить количество камер видеонаблюдения на улицах населенных пунктов для их безопасности и помощи полиции в раскрытии преступлений.