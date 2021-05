Рыбные деликатесы оказались угрозой планетарного масштаба

Употребление рыбы и рыбных деликатесов оказывает на планету разрушающее влияние из-за выбросов углерода. К таким выводам после анализа добычи морепродуктов сетями, портящими морское дно в огромных масштабах, пришел исследователь National Geographic Энрик Сала, сообщает Лента.Ру.

Испанский биоокеанолог, ведущий исследователь National Geographic озвучил выводы о том, что вылов рыбы тяжелыми сетями, которые волочатся по морскому дну, пагубно влияет на климат. Этот самый распространенный в мире метод рыбной ловли, называемый донным тралением, разрушает ландшафт морского дна, в результате чего выделяется примерно столько же углекислого газа, сколько от всей авиационной промышленности.

При тралении дна в рыбной отрасли ежегодно образуется около одной гигатонны углекислого газа (два процента от мировых выбросов CO2). Авиация по всему миру в год генерирует в среднем 1,04 гигатонны или 2,5 процента общего объема выбросов диоксида углерода.

«Океан полон морских существ. Планктон, микроскопические водоросли и креветки миллионами лет накапливаются на дне после своей смерти. В состоянии покоя эти останки поглощают углерод, при взбалтывании — выбрасывают его», — пояснил доктор Сала.

Рыболовные эксперты оспаривают результаты исследования Сала, обвиняя океанолога в завышении показателей выброса CO2 от донного траления. Южноафриканская ассоциация глубоководного тралового промысла (The South African Deep-Sea Trawling Industry Association (SADSTIA)) заявляет, что сейчас неизвестно точное количество углерода, которое попадает из океана в атмосферу.

Контраргумент Сала заключается в том, что количество выбросов от траления не так важно, как сам факт, что морская вода поглощает больше углерода со дна и берет меньше углерода из воздуха.

Ученый утверждает, что защита океана поможет остановить эти выбросы. Многие страны уже создали охраняемые морские зоны, где запрещено траление. Министерство по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (The Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)) видит глобальную цель в защите как минимум 30 процентов мирового океана к 2030 году.

Представитель британской Национальной федерации рыбаков (National Federation of Fisherman's Organisations (NFFO)) Барри Деас выразил опасения, что при создании слишком большого количества охраняемых зон, рыбный промысел просто поменяет места добычи, что также скажется на объемах вылова и доходах отрасли.