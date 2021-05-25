На что может указывать состояние кожи ног

Диабет второго типа возникает при неспособности вырабатывать организмом инсулин в достаточном количестве либо когда инсулин просто не воспринимается организмом. Чаще всего высокий уровень сахара в крови негативно сказывается на ногах. Затрагивая нервную систему, он вызывает невропатию, из-за чего снижается чувствительность ног к холоду, теплу и боли, сообщает Профиль.

Из-за этого, рассказывают эксперты Американской диабетической ассоциации (ADA), образуются большие и толстые мозоли на стопах, которые в дальнейшем могут развиться в открытые язвы.﻿ Если никак не решать проблему, все это может привести к ампутации ног, подчеркивают в Diabetes UK.

В компании назвали основные симптомы диабета второго типа:

покалывание, онемение;

боль и жжение;

блестящая гладкая кожа на ногах;

выпадение волос на ногах;

потеря чувствительности в ступнях;

отеки ног;

раны и язвы, которые не заживают;

отсутствие потоотделения;

судороги во время ходьбы или отдыха.

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