На что может указывать состояние кожи ног
Диабет второго типа возникает при неспособности вырабатывать организмом инсулин в достаточном количестве либо когда инсулин просто не воспринимается организмом. Чаще всего высокий уровень сахара в крови негативно сказывается на ногах. Затрагивая нервную систему, он вызывает невропатию, из-за чего снижается чувствительность ног к холоду, теплу и боли, сообщает Профиль.
Из-за этого, рассказывают эксперты Американской диабетической ассоциации (ADA), образуются большие и толстые мозоли на стопах, которые в дальнейшем могут развиться в открытые язвы. Если никак не решать проблему, все это может привести к ампутации ног, подчеркивают в Diabetes UK.
В компании назвали основные симптомы диабета второго типа:
- покалывание, онемение;
- боль и жжение;
- блестящая гладкая кожа на ногах;
- выпадение волос на ногах;
- потеря чувствительности в ступнях;
- отеки ног;
- раны и язвы, которые не заживают;
- отсутствие потоотделения;
- судороги во время ходьбы или отдыха.
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