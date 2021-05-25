На что может указывать состояние кожи ног

На что может указывать состояние кожи ног

Диабет второго типа возникает при неспособности вырабатывать организмом инсулин в достаточном количестве либо когда инсулин просто не воспринимается организмом. Чаще всего высокий уровень сахара в крови негативно сказывается на ногах. Затрагивая нервную систему, он вызывает невропатию, из-за чего снижается чувствительность ног к холоду, теплу и боли, сообщает Профиль.

Из-за этого, рассказывают эксперты Американской диабетической ассоциации (ADA), образуются большие и толстые мозоли на стопах, которые в дальнейшем могут развиться в открытые язвы.﻿ Если никак не решать проблему, все это может привести к ампутации ног, подчеркивают в Diabetes UK.

В компании назвали основные симптомы диабета второго типа:

  • покалывание, онемение;
  • боль и жжение;
  • блестящая гладкая кожа на ногах;
  • выпадение волос на ногах;
  • потеря чувствительности в ступнях;
  • отеки ног;
  • раны и язвы, которые не заживают;
  • отсутствие потоотделения;
  • судороги во время ходьбы или отдыха.

Информация носит ознакомительный характер, необходимо проконсультироваться со специалистом/врачом.

Новости

analytics