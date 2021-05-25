Укрпочта "подставит плечо" Белпочте

"Укрпочта" продолжит доставлять отправления в Беларусь из Украины, несмотря на прекращение с 26 мая авиасообщения со страной. Доставлять посылки будут наземным автотранспортом, сообщает Деловая столица.

Отмечается, что компания не будет использовать авиатранспорт для доставки отправлений в Беларусь в связи решением правительства от 25 мая.

"Из-за изменения способа доставки возможные изменения в сроках доставки отправлений в Беларусь" , — говорится в сообщении.

Также "Укрпочта" позволит "Белпочта" отправлять посылки украинским клиентам, добавили в компании.

Кроме того, "Укрпочта" обеспечит транзит отправлений других почт мира в Беларусь наземным транспортом. И также продолжит выполнение совместного проекта с Windrose Airlines для международного мобильного маркетплейса Joom, в рамках которого выполняются регулярные грузовые чартерные рейсы из Гонконга в Киев с последующей транспортировкой части отправлений для Молдовы и Беларуси.

Как отмечается, ежемесячно из Украины в Беларусь отправлялось до 10 тысяч посылок, мелких пакетов, писем и почти такое же количество отправлений поступало в Украину.