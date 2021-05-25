"Необычный кортеж": как Кличко передвигается по городу

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко передвигается по городу на велосипеде, сообщает Деловая столица.

Соответствующую запись с регистратора обнародовал на своих страницах блогер Михаил Голуб.

Видео, где мэр столицы переходит дорогу с велосипедом, он в шутку прокомментировал: "Кличко перекрыл дорогу своим кортежем в час пик".

В комментариях пользователи социальных сетей отметили, что передвигаться на велосипеде обещал другой политик.

Напомним, на инаугурацию Владимира Зеленского Виталий Кличко также приехал на двухколесном транспорте.