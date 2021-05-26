Дефицита больше нет: как изменятся цены на сахар в Украине

В ближайшее время в Украине не ожидается резких скачков цен на сахар – ситуацию удалось стабилизировать за счет дополнительного импорта из ЕС. Стоимость килограмма сахара удержится на уровне около 24,5 грн, сообщает Сегодня.

Об этом заявил генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Роман Сластен.

"Стабилизировать ситуацию на рынке удалось за счет импорта сахара из ЕС и поставок тростникового сырья, перерабатываемого в Украине. Поэтому дефицит продукта постепенно перекрывается, что позволяет стабилизировать цены на текущем уровне в среднем 24,5 грн/кг сахара. Кроме того, оптимизма добавляет будущий урожай и увеличение в этом сезоне площади посевов под сахарную свеклу на 10% – до 226 тыс. гектаров" , – объяснил эксперт.

Напомним, Украина в 2020-2021 маркетинговом году произвела всего 1,1 млн тонн сахара. А внутреннее потребление составляет не меньше 1,3 млн тонн. Причиной дефицита стала неблагоприятная для урожая погода и уменьшение площадей под посевами сахарной свеклы.

А по итогам 2020 года Украина сократила экспорт сахара на 36%.