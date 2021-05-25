Полиция задержала троих криминальных "авторитетов" из списка СНБО

Полиция задержала троих криминальных "авторитетов" из списка СНБО

Сотрудники Национальной полиции Украины разоблачили троих криминальных "авторитетов", которые входят в санкционный список Совета Национальной безопасности и обороны, сообщает Страна.ua.

Все трое злоумышленников имеют так называемый статус "смотрящих": за азербайджанской диаспорой в Черкассах, за отделением Херсонского СИЗО и по одному из районов Одесской области.

"Первым двум сообщено о подозрении, в том числе за установление и распространение преступного влияния - они находятся в санкционном списке СНБО, утвержденном соответствующим Указом Президента Украины. Третьего уличили в сокрытии от отбывания назначенного судом наказания", - говорится в сообщении.

Злоумышленника из Черкасс задержали в марте, когда "авторитет" получал деньги, которые требовал от гражданина. Правоохранители получили доказательства его причастности к установлению и распространение преступного влияния в городе и области. Мужчина перераспределял незаконно полученные средства и контролировал запрещенных предметов в местные учреждения отбывания наказаний.

Так называемый "смотрящий" за отделением Херсонского СИЗО отбывает наказание за совершение тяжких преступлений, в том числе и умышленного убийства. Злоумышленник организовал поставки наркотиков в учреждение, в апреле его разоблачили сотрудники полиции. Кроме того, оперативники получили доказательства, что он диктовал так называемые "воровские традиции" другим иждивенцам СИЗО, контролировал "общак", поддерживал связь с представителями регионального криминального мира.

Третьего "авторитета" разоблачили в полицейские Одесской области при попытке избежать наказания, которое ему назначил суд. Сообщается, что злоумышленник имеет связи с криминальной средой, входил в состав организованных группировок, участники которой вымогали деньги и похищали людей.

"В январе 2021 суд признал "авторитета" виновным в совершении разбойного нападения на территории Черниговской области и назначил ему наказание в виде 8,5 лет лишения свободы. Злоумышленник пытался избежать наказания и скрывался от правоохранителей. Вчера, 24 мая, полицейские задержали его", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Миграционной служба Закарпатской области на своей странице в Facebook, правоохранители обнаружили в Ужгороде гражданина Армении, который входит в санкционный список под номером 600. Под таким номером значится гражданин Республики Армения Гарник Манукян 1986 года рождения.

"Иностранцу отменен вид на жительство и принимается решение о принудительном возвращении из Украины. Это связано с тем, что действия этого человека представляют угрозу национальной безопасности Украины, безопасности общественного порядка, что необходимо для охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины", - говорится в сообщении.
Задержан гражданин Армении из санкционного списка. Скриншот из фейсбука миграционной служба Закарпатской области
Задержан гражданин Армении из санкционного списка. Скриншот из фейсбука миграционной служба Закарпатской области
Полиция задержала "смотрящих". Скриншот из телеграм-канала Департамента расследований Национальной полиции

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