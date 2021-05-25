Появился тест законопроекта Зеленского о нацсопротивлении

На сайте Верховной Рады опубликован текст президентского законопроекта об основах национального сопротивления (№5557), который регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления и соответствующей подготовки граждан Украины к нему, сообщает Деловая столица.

Согласно документу, национальное сопротивление является составной комплексной обороны Украины, включает в себя комплекс мероприятий, которые организуются и осуществляются в мирное время и в особый период в стране.

Сопротивление имеет целью максимальное привлечение граждан к действиям, направленным на сдерживание и отпор агрессии и нанесение противнику неприемлемых потерь, учитывая которые он будет вынужден прекратить агрессию против Украины.

Также законопроект дает определение таким понятиям: территориальная оборона, движение сопротивления, подготовка граждан к национальному сопротивлению, добровольческие формирования территориальной общины, зона территориальной обороны и другие термины.

Кроме того, согласно документу, тероборона состоит из военной, гражданской и военно-гражданской составляющих.

В частности, военная составляющая включает органы военного управления, воинские части Сил территориальной обороны ВСУ, другие силы и средства сил безопасности и сил обороны. Гражданская составляющая — государственные органы, органы местного самоуправления, добровольческие формирования территориальных общин, которые привлекаются к теробороны. Военно-гражданская составляющая включает штабы зон (районов).

В законопроекте предусмотрено, что ведение сопротивления осуществляется с наступлением особого периода на временно оккупированной территории Украины и территории, захваченной агрессором (противником) во время вооруженной агрессии.

В документе говорится, что:

зона территориальной обороны — часть сухопутной территории Украины, которая включена в территории соответствующей военно-сухопутной зоны и границы которой совпадают с административными границами Автономной Республики Крым, области, городов Киева, Севастополя;

руководитель зоны территориальной обороны — Председатель Совета министров Автономной Республики Крым, председатель областной государственной администрации, председатель Киевской, Севастопольской городской государственной администрации (руководитель соответствующей военно-гражданской или военной администрации в случае ее образования)

председатель Киевской, Севастопольской городской государственной администрации (руководитель соответствующей военно-гражданской или военной администрации в случае ее образования) руководитель района территориальной обороны — председатель районной государственной администрации (руководитель районной военно-гражданской или военной администрации в случае ее образования)

руководитель штаба зоны территориальной обороны — командир бригады Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины;

руководитель штаба района территориальной обороны — командир батальона Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

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В случае принятия этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2022 года.