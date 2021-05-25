Российский миллиардер чуть не отрубил ногу топором

С известным российским политиком - миллиардером и основателем партии "Гражданская платформа" Михаилом Прохоровым - произошло ЧП, сообщает Телеграф.

Как сообщает Телеграмм-канал Baza, 56-летний бизнесмен едва не отрубил себе ногу боевым топором.

По информации СМИ, в воскресенье, 23 мая, в загородный дом Прохорова примчалась скорая и экстренно увезла его в травматологию с травмой ноги. В окружении политика говорят, что произошедшее - случайность: дескать, Прохоров увлекается метанием топоров, и снаряд отскочил и попал мужчине в ногу.

Сейчас жизни политика ничего не угрожает, хотя представители Прохорова говорят, что никакую травму тот не получал, да и вообще он якобы находится на работе.

Отметим, что собственный капитал Прохорова насчитывает 11,4 миллиарда долларов. Также известно, что в 2012-м он конкурировал с Владимиром Путиным за кресло президента РФ, но проиграл, оказавшись на третьем месте с 7,98% голосов избирателей.