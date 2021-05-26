Врач рассказала, сколько воды можно пить за едой

Споры о том, можно ли пить воду во время еды, не утихают. Оказывается, если у вас устойчивая психхика и здоровый ЖКТ, то можно смело пить до двух стаканов воды за обедом, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева. Если вы не знаете, что такое вздутие живота, изжога, тяжесть в желудке после еды, тщательно пережевываете пищу, не отвлекаясь на телевизор и телефон. Если обладаете устойчивой психикой, скорее всего вы - обладатель здорового ЖКТ. Вам можно без особого вреда пить до двух стаканов воды с едой.

Кому не стоит пить воду за едой⠀

Но если вы жалуетесь на:

Вздутие живота,

Изжогу, отрыжку,

Тяжесть в желудке после еды,

Нестабильный стул,

СИБР.

Ваша норма - не более 100 мл воды во время приема пищи.

Можно сделать несколько глотков только в том случае, если есть необходимость смягчить пищевой комок, запить таблетки, которые вы принимаете с едой. Некоторые пациенты не запивают, а просто проглатывают их вместе с хорошо пережеванной пищей. Делайте так, как вам комфортно.⠀

По поводу алкогольных напитков во время еды.

Немного алкоголя усиливает кислотность, поэтому такие напитки используются как аперитив, стимулирующий аппетит и вкусовые рецепторы в начале трапезы, и как дижестив (общее название напитков, которые подают после еды) в конце.