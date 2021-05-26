Старый ЗАЗ превратили в раллийный болид

В Днепре два изобретателя прокачали старый ЗАЗ-968, и теперь авто участвует в раллийных гонках. На разработку необычной машины мастера потратили много времени и средств, сообщает Обозреватель.

Обновленный "Запорожец" от украинских мастеров может обогнать большинство современных спорткаров. Благодаря мощному двигателю машина стартует, как ракета.

В салоне ЗАЗа появился каркас безопасности. Источник: 1plus1.video

Основой для создания гоночного авто стал ЗАЗ-968 "Запорожец". Однако только внешнего сходства с раллийными моделями было недостаточно. Чтобы трансформировать ЗАЗ в раллийную машину, нужно было решить сразу две проблемы: сделать конструкцию легкой и прочной.

Для этого разработчики установили каркас безопасности. Изменения произошли и во внешнем виде авто. Кузовные элементы стали легче, а двигатель получил сразу 60 лошадиных сил. Поскольку для гонок "Запорожец" должен был стать значительно легче, из салона и кузова пришлось убрать все элементы интерьера и утепления. Расход топлива достигает 12 л/100 км, а максимальная скорость достигает 140 км/ч.

ЗАЗ-968 получил 60-сильный мотор. Источник: mvr.dp.ua

"Облегченные поршни, облегченный маховик, расточенные впускные и выпускные каналы, установка Т-образных клапанов для большей пропускной способности, а также установка титановых тарелок, чтобы клапан скорее закрывался. Улучшенная светотехника, чтобы ночью было комфортнее ездить. Расширенные колесные диски, чтобы автомобиль "держал" дорогу" , — рассказал экскурсовод технического музея "Машины времени" Сергей Белявцев.

Для снижения веса все лишнее из салона удалили. Источник: 1plus1.video

В машине появились дополнительные приборы. Источник: 1plus1.video

Для безопасности водителей добавили не только каркас, но и четырехточечные ремни безопасности. Также в машине появились новые приборы, необходимые для соревнований.