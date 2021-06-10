Не спешите покупать очки: топ витамины для зрения

Все, кто сутками сидять за экраном компьютера, а потом еще и "висят" в телефоне до ночи, знают, как глаза устают от подобного образа жизни, сообщает РБК-Украина.

Иногда глаза просто краснеют, болят и слезятся, но, бывает, что зрение просто-напросто садится. К счастью, на ранних порах справиться с этой проблемой помогут витамины. Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.

Вещества, которые помогают поддержать зрение:

Экстракт черники лесной (либо черника - от 100 грамм в день),

Гингко билоба - растение, которое хорошо не только для зрения, но и для здоровья мозга,

Комплекс каротиноидов, в частности - лютеин и зеаксантин: необходимы для здоровья сетчатки глаза,

Растение Eupharasia officinalis, используется для снятия раздражения глаз (его причиной может быть и работа за монитором, и сезонная аллергия).⠀

Также рекомендую делать гимнастику для глаз:

1. Фокусируемся на самой дальней точке, в которой можем рассмотреть предмет.

2. Переводим взгляд так близко, как возможно - и тоже фокусируемся, пока предмет не станет четким.

3. Повторяем хотя бы 5 раз.