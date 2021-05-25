Укрзализныця улучшила показатели

АО "Укрзализныця" увеличила объемы среднесуточной нагрузки за май 2021 года до 726 тыс. тонн (+14% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, сообщает UBR.

Оборот грузового вагона также вырос до 7,14 суток (+6,3%). Об этом сообщил и.о. председателя правления госкомпании Иван Юрык.

"Такие результаты работы нашего основного и прибыльного бизнеса – грузовых перевозок – добавляют нам оптимизма. Сейчас уже фиксируем рекордный за последнее время оборот грузового вагона и постепенно увеличиваем нагрузку" , – отметил Юрык.

При этом он считает, что по результатам нового аграрного маркетингового года можно получить максимальные финансовые результаты.