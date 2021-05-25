ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка

ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка

Центральная избирательная комиссия подала апелляцию на решение Верховного Суда, которым было отменено решении ЦИК о признании Василия Вирастюка ("Слуга народа") победителем на довыборах в Верховную Раду на одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центризбиркома.

"После детальной проработки решения Верховного Суда, Комиссия подала апелляционную жалобу на это решение. ЦИК в очередной раз подчеркивает, что сейчас нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации на 87-м округе. В таком случае установление результатов возможно лишь на основании и с учетом выводов суда", — сказано в заявлении.

Напомним, 24 мая Верховный Суд во второй раз отменил протокол Центральной избирательной комиссии о результатах довыборов в округе №87 в Ивано-Франковской области, где со скандалом победил Василий Вирастюк.

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