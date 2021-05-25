ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка

Центральная избирательная комиссия подала апелляцию на решение Верховного Суда, которым было отменено решении ЦИК о признании Василия Вирастюка ("Слуга народа") победителем на довыборах в Верховную Раду на одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центризбиркома.

"После детальной проработки решения Верховного Суда, Комиссия подала апелляционную жалобу на это решение. ЦИК в очередной раз подчеркивает, что сейчас нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации на 87-м округе. В таком случае установление результатов возможно лишь на основании и с учетом выводов суда" , — сказано в заявлении.

Напомним, 24 мая Верховный Суд во второй раз отменил протокол Центральной избирательной комиссии о результатах довыборов в округе №87 в Ивано-Франковской области, где со скандалом победил Василий Вирастюк.