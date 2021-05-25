"Белавиа" отменила рейсы в Украину

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину с 26 мая по 25 августа, сообщает Деловая столица.

"В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа 2021 года" , — говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

Кроме того, 25 мая также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (время вылета 22:40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23:40).

Отмечается, что пассажиры, у которых были приобретены билеты на указанный период, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета.