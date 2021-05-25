Премьера выгнали из здания и вынудили принести присягу в палатке

Избранного премьер-министра Самоа Фиаме Наоми Матафа, главу партии «Вера в единого истинного бога» выгнали из здания правительства, фактически вынудив ее принести присягу в палатке, сообщает Лента.Ру.

С избранием политика завершилось 40-летнее правление Партии защиты прав человека и ее главы Туилаепа Саилеле Малиелегаои.

Новый премьер должна была вступить в должность и принести присягу 24 мая, но бывший премьер отказался отдавать власть и не пустил ее в здание правительства. В итоге Матафе пришлось приносить присягу на улице в палатке, прямо возле парламента.