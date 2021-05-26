Украинский шоумен Притула в третий раз стал отцом

Известный украинский шоумен и бывший кандидат на пост мэра Киева Сергей Притула стал отцом в третий раз: у него родилась дочь Стефания, сообщает УНИАН.

Об этом счастливый отец сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фото с новорожденной девочкой и с еще беременной женой.

«Чудесный день, чтобы появиться на свет, Стефания! Братик и сестренка очень ждали тебя! А мы с мамочкой благодарим Бога за тебя! Добро пожаловать в семью и в океан любви», – написал Сергей Притула.