В ХАМАС осудил "архаичное" правительство Белоруссии
ХАМАС осудил Белоруссию за использование арабо-израильского конфликта в задержании создателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, сообщает Nigroll.
Об этом заявил заместитель главы политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук.
«Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление, которое не понимает, что сейчас мы живем в век свободных СМИ и что существует международное общественное мнение, которое больше не приемлет подобные методы», — сказал Марзук.
Вместе с тем саму ситуацию с захватом самолета и задержанием оппозиционера в ХАМАСе комментировать отказались, заявив, что «
.
не обязаны занимать позицию по всему происходящему в мире, поскольку в первую очередь заняты борьбой с израильской оккупацией»
«Но, конечно, мы в целом против несправедливости, преследования, посягательств на свободы и нарушения закона», — подчеркнул хамасовский чиновник.