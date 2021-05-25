В ХАМАС осудил "архаичное" правительство Белоруссии

ХАМАС осудил Белоруссию за использование арабо-израильского конфликта в задержании создателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, сообщает Nigroll.

Об этом заявил заместитель главы политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук.

«Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление, которое не понимает, что сейчас мы живем в век свободных СМИ и что существует международное общественное мнение, которое больше не приемлет подобные методы», — сказал Марзук.

Вместе с тем саму ситуацию с захватом самолета и задержанием оппозиционера в ХАМАСе комментировать отказались, заявив, что « не обязаны занимать позицию по всему происходящему в мире, поскольку в первую очередь заняты борьбой с израильской оккупацией » .