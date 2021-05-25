Трое чеченцев судятся за внесение их в санкционный список СНБО

Трое чеченцев оспаривают в суде внесение их в санкционный список СНБО, который касается воров в законе, сообщает Цензор.НЕТ.

Адлан Ясагов, Муслим Индрисов и Магомед Шаипов просят суд остановить действие решения СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", от 14 мая 2021 в части применения санкций против них.

Соответствующие заявления поступили в ОАСК для представления самых исков, как это предусмотрено законодательством.

Отмечается, что сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.