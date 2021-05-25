В Минэкономики назвали стоимость земли после запуска рынка

После открытия рынка земли ее стоимость в следующие пять лет увеличится вдвое﻿. Об этом заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий в эфире телеканала "Украина 24, сообщает Деловая столица.

"Есть международная практика, которая показывает, что в течение первых 5 лет действительно цена (на землю — ред.) возрастает вдвое. Прежде всего, это показывают страны Восточной Европы, в которых была похожая ситуация. Аналогичная практика ожидается и в Украине. Здесь четкость есть, можно эту цену закладывать в бизнес-план и просчитывать. По нашим оценкам, цена на землю за 5 лет составит около 100 тыс. грн при неизменном обменном курсе. Поскольку мы все же привязаны к валюте, поскольку мы экспортно ориентированные" , — сказал замминистра.

Высоцкий также добавил, что Украина приняла решение не продавать государственные коммунальные земли.