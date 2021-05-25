Несовершеннолетний сын начальника колонии устроил стрельбу

Под Николаевом в Вознесенске несовершеннолетний сын майора, начальника исправительной колонии, устроил стрельбу за рулем автомобиля. Происходящее снял на видео другой молодой человек в салоне транспорта, после чего кадрами "похвастался" в сети сам подросток-стрелок, сообщает РБК-Украина.

Случай произошел на улице Тимирязева в микрорайоне Болгарка.

На ролике﻿ видно, как парень высовывает руку с пистолетом из окна, проезжая мимо прохожего, после чего слышен звук выстрела на мгновение раздается спецсигнал. Впрочем, не ясно, включали ли сирену именно в этой машине.

По информации журналистов, стрелявший из оружия из окна машины является сыном правоохранителя, майора Дмитрия Черного. Парня зовут Вадим. Ролик со своим "ковбойством" он разместил в Instagram, но сейчас аккаунт "dimich05075" является закрытым.

В декларации Дмитрия Черного за 2019 год указано, что правоохранитель владеет автомобилем ВАЗ 21214 (Нива).

"Но, как нам стало известно от жителей города, его сын Дмитрий имеет личную машину ВАЗ 21099 на которой свободно передвигается по улицам города, которая вероятнее всего и было зафиксирована на видео" , - говорится в публикации.

На аватарке Instagram-профиля Вадима Черного изображен ВАЗ с госномером "ВЕ 5767 СІ".

В комментариях к публикации пользователи сети отмечают, что полиция, прибывшая на место инцидента, не желала проводить проверку, а также возмущаются из-за подобной выходки подростка.