Отток инвестиций из Украины идет второй год подряд

Снижение инвестиций зафиксировано практически во всех областях. Наибольшее падение - в сфере Искусство, спорт, развлечения и отдых.

Капитальные инвестиции в экономику Украины за январь-март 2021 года уменьшились на 9,5% в сравнении тем же периодом прошлого года и составили 78,2 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины

﻿По данным ведомства, снижение инвестиций наблюдается почти во всех отраслях.

Тем не менее приток инвестсредств зафиксирован:

в здравоохранении и предоставлении социальной помощи (+137,1%),

на транспорте и почтовой деятельности (+23,6%),

в сельском хозяйстве (+7,7%),

в профессиональной, научной и технической деятельности (6,7%).

Наибольшее падение наблюдается в сфере Искусство, спорт, развлечения и отдых (-79,6%).

Также инвестиции упали: