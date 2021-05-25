Отток инвестиций из Украины идет второй год подряд
Снижение инвестиций зафиксировано практически во всех областях. Наибольшее падение - в сфере Искусство, спорт, развлечения и отдых.
Капитальные инвестиции в экономику Украины за январь-март 2021 года уменьшились на 9,5% в сравнении тем же периодом прошлого года и составили 78,2 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины
По данным ведомства, снижение инвестиций наблюдается почти во всех отраслях.
Тем не менее приток инвестсредств зафиксирован:
- в здравоохранении и предоставлении социальной помощи (+137,1%),
- на транспорте и почтовой деятельности (+23,6%),
- в сельском хозяйстве (+7,7%),
- в профессиональной, научной и технической деятельности (6,7%).
Наибольшее падение наблюдается в сфере Искусство, спорт, развлечения и отдых (-79,6%).
Также инвестиции упали:
- в отрасли Информация и телекоммуникации (-29,0%)
- в отрасли Финансовая и страховая деятельность (-24,0%)
- в торговле (- 21,9%),
- в строительстве (- 19,2%),
- в промышленности инвестиции (- 12,4%).