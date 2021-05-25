Отток инвестиций из Украины идет второй год подряд

Отток инвестиций из Украины идет второй год подряд
Фото: Pixabay

Снижение инвестиций зафиксировано практически во всех областях. Наибольшее падение - в сфере Искусство, спорт, развлечения и отдых.

Капитальные инвестиции в экономику Украины за январь-март 2021 года уменьшились на 9,5% в сравнении тем же периодом прошлого года и составили 78,2 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины
﻿По данным ведомства, снижение инвестиций наблюдается почти во всех отраслях.

Тем не менее приток инвестсредств зафиксирован:

  • в здравоохранении и предоставлении социальной помощи (+137,1%),
  • на транспорте и почтовой деятельности (+23,6%),
  • в сельском хозяйстве (+7,7%),
  • в профессиональной, научной и технической деятельности (6,7%).

Наибольшее падение наблюдается в сфере Искусство, спорт, развлечения и отдых (-79,6%).

Также инвестиции упали:

  • в отрасли Информация и телекоммуникации (-29,0%)
  • в отрасли Финансовая и страховая деятельность (-24,0%)
  • в торговле (- 21,9%),
  • в строительстве (- 19,2%),
  • в промышленности инвестиции (- 12,4%).

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