Латвия сократила авиаперелеты над Беларусью

Правительство Латвии во вторник вечером ввело для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Беларуси, ограничения на использование воздушного пространства Латвии и латвийских аэропортов, сообщили в латвийском министерстве сообщения, сообщает Интерфакс-Украина.

Также ограничено право латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Беларуси. Решение вступает в силу немедленно.

Решение правительства Латвии также предусматривает, что аэропорты Латвии не обслуживают самолеты других стран, которые используют воздушное пространство Беларуси на своем маршруте.

Таким образом, Латвия приостановит действие разрешения на полеты белорусской авиакомпании Belavia и не будет выдавать разрешения на нерегулярные полеты белорусским перевозчикам. Также будет приостановлено действие разрешения АirBaltic на маршрут в Минск.

Латвийские перевозчики не используют воздушное пространство Беларуси со второй половины дня воскресенья, 23 мая.