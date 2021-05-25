Совбез ООН проведет закрытое заседание из-за Протасевича
Совет безопасности ООН проведет срочное заседание из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича, сообщает Деловая столица.
Заседание созвано по инициативе Ирландии, Эстонии, Франции, передает "Голос Америки". Обсуждение состоится за закрытыми дверями и в неформальном формате, поэтому никто из стран Совета безопасности не может выступить против заседания.
Ранее пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что ООН
"шокированы незаконным арестом и произвольным содержанием" Протасевича,
"угрозой применения военной силы" для его задержания и
"злоупотреблением государственной власти против журналиста, выполняющего функции, защищены международным правом".