Сколько заработает "Динамо" в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" за участие в Лиге чемпионов получит 15,64 миллиона евро, пишет Netherlands News Live со ссылкой на L’Equipe. Эта сумма будет на 390 тысяч евро больше, чем в завершающемся сезоне 2020/2021, сообщает Обозреватель.

Кроме того, каждая победа на групповом этапе принесет столичной команде 2,8 миллиона евро (+ 100 тысяч в сравнении с сезоном 20/21), за ничью УЕФА заплатит 930 тысяч евро (+30 тысяч евро).

Динамо на тренировке. Источник: ФК Динамо

В том случае, если подопечные Мирчи Луческу смогут выйти в плей-офф, то сразу заработают 9,6 миллиона евро (+100 тысяч евро). Дальнейший путь к финалу будет оцениваться так:

Выход в 1/4 – 10,6 миллиона евро (+100 тысяч евро)

Выход в 1/2 – 12,5 миллиона евро (+500 тысяч евро)

Выход в финал – 15,5 миллиона евро (+500 тысяч евро).

Если "бело-синие" выиграют ЛЧ, то пополнят клубную казну на 20 миллионов евро.

Денис Попов с Кубком Украины. Источник: ФК Динамо

Также в этом сезоне УЕФА поднял выплаты за клубный рейтинг: с 585 до 600,6 миллиона евро на все клубы.