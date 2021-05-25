Армения обвинила Азербайджан в убийстве военного на границе

Министерство обороны Армении заявило об убийстве военного в результате столкновений с азербайджанскими войсками, что последние отрицают, сообщает Украинская правда.

Инцидент якобы произошел на одном из спорных участков границы, где находятся войска обеих стран, а последние две недели там наблюдается напряжение, передает радио Азатутюн.

Министерство обороны утверждает, что войска Азербайджана открылиогонь по подразделению армянской армии, который дислоцирующейся в области Гегаркуник. Армения также открыла огонь. В результате перестрелки погиб сержант Г. Хуршудян. В то же время, армянские силовики говорят, что сейчас ситуация под контролем.

Власти Азербайджана опровергли факт перестрелки. Там говорят, что солдат погиб в результате несчастного случая. В Баку утверждают, что армянские военные пытались перейти границу и были остановлены войсками Азербайджана.

МИД Армении уже назвало заявления Азербайджана "дезинформацией" и предложил провести международное расследование.