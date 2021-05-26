Оккупанты предложили Беларуси прямое авиасообщение с Крымом

Временные оккупационные "власти" Крыма считают, что отмена полетов в Беларусь авиакомпаниями европейских стран и закрытие ими воздушного пространства для беларусских лайнеров - хороший повод открыть прямое авиасообщение между Минском и Симферополем, сообщает Сегодня.

Об этом заявил "постоянный представитель" Крыма при президенте России Георгий Мурадов в Facebook.

"Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии – это еще один сигнал нашим друзьям в Минске – воздушная гавань в Симферополе открыта для вас" , - написал он.

Мурадов подчеркнул, что "власти" Крыма и ранее не раз высказывали предложения об открытии прямого авиационного и железнодорожного сообщения с Беларусью.