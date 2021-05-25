Как украинцев будут вакцинировать на польской границе

Прививать от COVID для граждан Украины, которые приезжают в Польшу с рабочим целью, запланировано уже с 8 июня на пропускном пункте Шегини-Медика, сообщает inPoland.

Об этом сообщает международная компания по трудоустройству Gremi Personal, которая является пока первой компанией в Польше, начала организацию такого процесса для своих работников и надеется, что другие компании, которые трудоустраивают украинцев, также присоединятся к этой инициативе.

Прививки будет происходить вакциной AstraZeneka и Johnson & Johnson, они являются бесплатными и добровольными.

"Далее надеемся расширить перечни пунктов пропуска на границе, где можно будет вакцинировать наших рабочих. Призываем и другие агентства по трудоустройству присоединиться к этой инициативе и также позаботиться, чтобы их украинские рабочие безопасно получили вакцину ", - говорит Томаш Богдевич, генеральный директор международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Опрос продемонстрировал, что более 55% заробитчан готовы сделать прививку, чтобы иметь возможность чаще посещать Украину и при возвращении в Польшу не делать ПЦР тесты или не проходить карантин.

К тому же, польские работодатели все больше заинтересованы в трудоустройстве именно вакцинированных работников, опасаясь очередной вспышки коронавируса, который может привести к остановке работ.

Министерство здравоохранения Польши сообщило, что прививаться в Польше может теперь каждый иностранец: лицо, имеющее разрешение на работу, студент, а также супруги и дети иностранцев. Разрешение на постоянное проживание, медицинская страховка или наличие PESEL для прививки не являются обязательными.