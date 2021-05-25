Вступил в силу запрет на авиасообщение Украины с Беларусью

Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

"С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью" , - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм-канале.

Премьер отметил, что правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.