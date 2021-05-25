В США суд подтвердил помилование бывшего помощника Трампа

Суд в США снял обвинения в отношении Стивена Бэннона, являвшегося помощником экс-президента США Дональда Трампа, который помиловал его перед завершением срока своих полномочий. Об этом сообщает во вторник газета New York Daily News со ссылкой на решение суда, сообщает ТАСС.

По ее данным, судья Анализа Торрес в нью-йоркском районе Манхэттен сняла обвинения с Бэннона, которого в августе 2020 года уличили в мошенничестве и хищении средств.

"Суд пришел к выводу <...>, что [президентское] помилование действительно и снятие обвинений представляется надлежащим шагом" , - приводит издание слова судьи.

По версии прокуратуры, Бэннон в сговоре с другими лицами присвоил часть добровольных пожертвований, собранных некоммерческой организацией на строительство стены на границе между США и Мексикой. Судья во вторник подчеркнула, что снятие обвинений не приравнивается к признанию Бэннона невиновным.

"Помилование подразумевает вину. Если бы вины не было, то не было бы и оснований для помилования" , - указала она.

В феврале текущего года сотрудники федеральной прокуратуры в штате Нью-Йорк просили не снимать обвинения в отношении Бэннона, несмотря на помилование.

Трамп перед уходом с поста президента США подписал указ о помиловании более 70 человек, в том числе Бэннона. Судебное разбирательство по его делу после этого было прекращено. Вместе с тем обвинения в отношении его прокуратура формально не снимала.

Бэннон в 2016 году занимал одну из ключевых должностей в предвыборном штабе Трампа. Позже он был назначен на созданный в Белом доме пост главного стратега администрации. Однако в августе 2017 года он принял решение уйти в отставку. СМИ тогда утверждали, что его отношения с Трампом серьезно осложнились. Бэннон ранее высказывался в поддержку объединений правого и ультраправого толка.