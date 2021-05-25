Создано новое лекарство для борьбы с COVID-19

Ученые Медицинского научно-исследовательского института в Квинсленде (США) разработали два новых препарата как для предотвращения инфекции SARS-CoV-2, так и для лечения людей, уже подвергшихся воздействию вируса, сообщает Лента.Ру.

Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Cell Discovery.﻿ Лекарства на основе пептидов в настоящее время проходят испытания на хомяках во французском центре доклинических и клинических исследований IDMIT. Предварительное тестирование показало, что соединения не являются токсичными и не вызывают серьезных побочных эффектов.

Первый препарат замедляет прогрессирование инфекции, блокируя связывание спайкового вирусного белка с человеческим рецептором ACE2. Лабораторные тесты также продемонстрировали, что, если вирус попадает в клетки, второй пептид может блокировать захват коронавирусом клетки-хозяина и его репликацию, что повышает способность иммунной системы распознавать вирус и бороться против него.

Ученые определили, что одну из ключевых ролей в инфицировании играет фермент LSD1, который находится на поверхности клетки-хозяина вместе с ACE2 и способствует взаимодействию спайкового вирусного белка с мембраной заражаемой клетки. ACE2 имеет домен, расположенный на внутренней стороне мембраны, который регулирует транскрипцию вирусной РНК. При блокировании LSD1 активность этого домена подавлялась, а транскрипция вируса прекращалась.