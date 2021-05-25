"Воры в законе" оспорили санкции СНБО: Чубаров поддержал истцов

В Окружной административный суд Киева поступило три заявления об обеспечении иска по решению Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая 2021 года, которым были введены санкции против так называемых "воров в законе, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного админсуда. Истцы просят суд приостановить действие решения СНБО о санкциях в отношении Ясагова Адлана, Идрисова Муслима и Шаипова Магомеда. Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

Известно, что Муслим Идрисов является начальником штаба чеченского батальйона им. Шейха Мансура, который воевал на Донбассе на стороне Украины. По данным главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, в санкционном списке есть несколько бойцов батальона им. Шейха Мансура, в том числе и один из командиров.