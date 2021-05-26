У Байдена встречу с Путиным считают жизненно необходимой

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге ответила на вопрос о формате предстоящей встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. Также она охарактеризовала эту встречу как жизненно важную для обеспечения американских интересов, сообщает Страна.ua.

Брифинг Псаки транслировался на Ютуб-канале Белого дома. У пресс-секретаря поинтересовались, кто из должностных лиц США будет участвовать в двусторонней встрече лидеров стран. Псаки ответила, что Белый дом "обязательно предоставит сообщения для прессы" по итогам встречи двух президентов в следующем месяце.

"У меня нет информации о формате встречи, но, как правило, в ней участвуют представители обеих сторон" , - добавила пресс-секретарь.

Она также сказала, что встреча - "это жизненно важная составляющая защиты американских интересов, это возможность поднять беспокоящие нас вопросы и, опять же, двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений с правительством России" .

Псаки задали вопрос о том, какой сигнал встреча Байдена с Путиным пошлет противникам США.

"Президент США не боится принять вызов со стороны противников и воспользоваться возможностью провести личную встречу, чтобы очертить сферы, которые вызывают у него беспокойство, а также найти сферы, где есть возможность работать вместе, в тех областях, где существует взаимное согласие" , - ответила Псаки.

Она пояснила также, что США предложили провести встречу, потому что считают, что это возможность продвигать их национальные интересы и повестку. При этом в Вашингтоне ожидают "трудные переговоры", но в то же время рассматривают их как "возможность перейти к более стабильным и предсказуемым отношениям".