Мать Сапеги отреагировала на видео дочери из минского СИЗО

Мать задержанной в Минске вместе с Романом Протасевичем гражданки России Софьи Сапеги Анна Дудич прокомментировала опубликованное 25 мая видео из СИЗО с ее дочерью, сообщает Страна.ua.

На видео Сапега призналась, что является редактором Телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.

"Я не понимаю, какое она к этому имеет отношение, откуда эта информация. Что она говорит, я вообще не понимаю" , - сказала Дудич.

По словам женщины, она знает о существовании такого ресурса, но ничего не подозревала о причастности к нему ее дочери.