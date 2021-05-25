Скандал с Ryanair: Финляндия вызвала белорусского посла

Финляндия вызвала в Министерство иностранных дел посла Беларуси Алексея Самосуева - это связано с инцидентом с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием журналиста Романа Протасевича, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил финский МИД в Twitter.

"Финляндия вызвала сегодня посла Беларуси господина Самосуева в МИД. Государственный секретарь Анттонен (Матти Анттонен - ред.) выразил решительное осуждение Финляндией принудительной посадки рейса Ryanair и потребовал немедленного освобождения задержанных журналиста Рамана Протасевича и Софии Сапеги".