Именины 26 мая: какое имя выбрать для ребенка

Именины - это день, когда церковь чтит память мучеников и святых с определенными именинами. Их тезки-христиане празднуют этот день, обращаясь к своему покровителю в молитве. Чтобы святой оберегал по жизни ребенка с рождения малыша, мальчику или девочке выбирают имя из списка церковных именин, сообщает УНИАН.

Мужские именины 26 мая

Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Гавриил: от древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога", "Божий воин".

Георгий, Егор: образовано от древнегреческого имени Георгиос, от георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Ефим: произошло от древнегреческого имени Эутюмиос, от слова эутюмос - "доброжелательный", "благосклонный", "предвещающий добро".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Макар: от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".

Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Тарас: форма греческого имени Тарасиос - "бунтовщик", "мятежник", "смутьян", "беспокойный" от латинского слова taurus - "бык", "вол".

Женские именины 26 мая 2021 года

Гликерия: женская форма от Гликерий, от древнегреческого имени Глюкериос (от слова глюкерос) - "сладкий".

Ирина, Арина: от древнегреческого имени Эйрене - "спокойствие", "мир", "покой".