Именинники 27 мая: какое имя дать ребенку

Ежедневно в церкви вспоминают некоторых святых и посвящают день их церковной памяти. В день почитания своего одноименного святого христианин празднует именины. Именины - это духовный день рождения человека, когда он устанавливает духовную связь со своим небесным покровителем. Чтобы у ребенка появился ангел-хранитель, малышу выбирают имя из списка именин, которые отмечаются в его день рождения, сообщает УНИАН.

Мужские именины 27 мая 2021 года

Александр: образовано от древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Иван, Ян: форма древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Леонтий: образовано от древнегреческого имени Леонтиос, от леонтейос - "львиный".

Макар: от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".

Максим: форма римского родового имени Maximus - "величайший".

Марк: происходит от греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток", и от французского marquis - "маркиз".

Никита: от древнегреческого слова никетес - "победитель".

Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Яков: форма древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".